https://static.news.ru/photo/b56667f4-cb3f-11e9-807d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти провели реорганизацию в областной детской клинической больнице Великого Новгорода, в результате из медучреждения были уволены сотрудники лор-отделения во главе с его руководителем. Прокуратура нашла в этом нарушения, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

В больнице была проведена так называемая реорганизация. Врачей, получающих копейки, попытались заставить работать без сна и отдыха, не повышая им зарплату, а когда те стали возражать — выставили вон, — написал Шаргунов в своём Telegram-канале .

По словам парламентария, чиновники ввели новый график работы и дополнительные круглосуточные дежурства, не увеличив штат и зарплату.

Вся дополнительная нагрузка легла на немногочисленный, и без того замученный и нищий коллектив врачей, — добавил депутат.

Из-за этого появились большие очереди на плановые операции в больнице, где остался один оториноларинголог.

Я направил запрос в прокуратуру. По закону она обязана провести проверку. И вот пришёл ответ. Заведующего уже удалось восстановить на работе. В ближайшее время другие врачи должны добиться справедливости в суде — хочется верить, всё получится. Продолжу следить за их борьбой и помогать им, — пообещал Шаргунов.

В конце июня жители Великого Новгорода провели народный сход возле областной детской больницы в знак протеста против оптимизации здравоохранения.

Как писало издание « 7×7 », в лор-отделении работали пять врачей, 6 июня был уволен его заведующий Руслан Уразгалиев, а в конце июня ещё трое врачей. В результате в отделении остался один лор-врач Алексей Борискин, работающий на 2,25 ставки.

Родители пациентов больницы начали сбор подписей за восстановление работы лор-отделения в прежнем режиме.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике.