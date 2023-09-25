Делимханов поддержал сына Кадырова после избиения поджигателя Корана

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Адам Делимханов

Депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале поддержал действия Адама Кадырова после появления видео, на котором тот избивает активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Парламентарий уверен, что такое поведение является правильным и справедливым.

Без сомнений, я считаю поступок моего дорогого племянника правильным и справедливым! Он поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии. Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, Адам является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности! — написал Делимханов.

Он подчеркнул, что жители Чечни не позволят оскорблять свои святыни и заставят нести ответственность каждого, кто совершит подобное деяние. Ранее Делимханов уже комментировал эту ситуацию. По его словам, сын Кадырова поступил гуманно, оставив поджигателя Корана в живых.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил активиста Никиту Журавеля, подозреваемого в поджоге Корана. Кадыров заявил, что гордится сыном.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов назвал произошедшее беззаконием. По его словам, все граждане России, включая сына главы Чечни Адама Кадырова, должны быть равны перед законом.