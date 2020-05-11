Дагестан вышел на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/7caf5f32-93b3-11ea-a147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Республика Дагестан/vk.com

Республика вышла на плато по ситуации с коронавирусом, кроме того заметен рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.

Мы только вышли на плато, то есть у нас рост начал переходить в такую горизонталь. У нас непростая ситуация не только с COVID, но и во многом очень сложный процесс идёт и по внебольничной пневмонии. Мы во многом повторяем, понятно, что масштабы не те, Москву, куда тоже приехали много людей из-за ее пределов — такое же произошло в Дагестане, — сказал Васильев в эфире «Россия 24».

При этом регион смог улучшить показатели по самоизоляции. По словам главы Дагестана, властям не сразу удалось объяснить широкому кругу жителей важность соблюдения мер профилактики.

Хочу поблагодарить дагестацнев, мы сейчас по режиму самоизоляции выглядим неплохо по округу, да и в целом по России, — подчеркнул Васильев.

Сейчас в Дагестане число заболевших коронавирусом достигло 2772 человек, из них 20 умерли, 968 выздоровели.

Как писал NEWS.ru, ранее были названы регионы, в которых самоизоляция соблюдается хуже всего.