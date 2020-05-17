COVID-19 подтвердился у 37 человек в очаге в больнице Когалыма

https://static.news.ru/photo/b26cb072-982a-11ea-93aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус подтвердился у 37 человек в очаге, выявленном ранее в городской больнице Когалыма, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 в регионе.

За сутки в Югре, по данным штаба, коронавирус был подтверждён у 118 человек, что является максимальным приростом. Почти треть случаев зафиксированы в Когалыме.

Ранее установленные очаги: Когалымская городская больница — 37 новых случаев, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, терапевтическое отделение больницы в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) будет расформировано после того, как там была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.