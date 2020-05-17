COVID-19 подтвердился у 37 человек в очаге в больнице Когалыма

Коронавирус подтвердился у 37 человек в очаге, выявленном ранее в городской больнице Когалыма, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 в регионе.
За сутки в Югре, по данным штаба, коронавирус был подтверждён у 118 человек, что является максимальным приростом. Почти треть случаев зафиксированы в Когалыме.
Ранее установленные очаги: Когалымская городская больница — 37 новых случаев, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, терапевтическое отделение больницы в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) будет расформировано после того, как там была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.
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