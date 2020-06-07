ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования

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Трое полицейских, которые избивали подозреваемого и пытали его электрошокером, целлофановым пакетом и противогазом, приговорены в общей сложности к 17 годам колонии. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области.

Суд приговорил сотрудников отдела полиции: первого — к шести годам шести месяцам лишения свободы, второго — к пяти годам шести месяцам лишения свободы, третьего — к пяти годам лишения свободы,...