ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования

Регионы вправе самостоятельно решать, какие из возможных форм организации голосования по поправкам в Конституцию они будут использовать, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что в столице нет необходимости разворачивать дополнительные избирательные участки в шатрах.
Возможности предоставлены, регион сам решает, исходя из имеющихся требований, какие в большей степени использовать формы, какие в меньшей степени, — сообщила РИА Новости Гришина.
Как писал NEWS.ru, жители Москвы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на восьми участках в столичных аэропортах с 25 июня по 1 июля. Проголосовать в аэропорту можно только по предварительному заявлению. В противном случае комиссии необходимо будет выяснять, не проголосовал ли человек ещё и по месту жительства. Юрий Ермолов напомнил, что заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 21 июня, 1 июля электронное голосование проводиться не будет.