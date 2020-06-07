Москвичи смогут проголосовать по Конституции в аэропортах до 1 июля

https://static.news.ru/photo/6482104e-a975-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в столичных аэропортах с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолаев.

В Москве восемь участков в аэропортах. График их работы будет таким же, как и на остальных участках, — цитирует ТАСС Ермолова.

Он пояснил, что проголосовать в аэропорту можно только по предварительному заявлению. В противном случае комиссии необходимо будет выяснять, не проголосовал ли человек ещё и по месту жительства. Ермолов напомнил, что заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 21 июня, 1 июля электронное голосование проводиться не будет.

Как писал NEWS.ru, десять участков для голосования по поправкам в Конституцию будут открыты на военных кораблях Тихоокеанского флота. Об этом проинформировали в правительстве Приморского края. Там уточнили, что на момент плебисцита эти суда будут находиться в море. За работу участковых комиссий на военных кораблях отвечает территориальная комиссия Первомайского района Владивостока.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. В списке — несколько сотен изменений, в том числе инициатива, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагающая отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост несмотря на наличие конституционного ограничения.