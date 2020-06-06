Участки голосования по Конституции откроют в Приморье на военных кораблях

https://static.news.ru/photo/1888a580-a8b8-11ea-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Десять участков для голосования по поправкам в Конституцию будут открыты на военных кораблях Тихоокеанского флота. Об этом проинформировали в правительстве Приморского края.

Там уточнили, что на момент плебисцита эти суда будут находиться в море. Открыть на их борту дополнительные участки решили в региональном избирательной комиссии.

В сообщении на сайте краевого правительства отмечается , что за работу участковых комиссий на военных кораблях отвечает территориальная комиссия Первомайского района Владивостока.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. В списке — несколько сотен изменений, в том числе инициатива, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагающая отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост несмотря на наличие конституционного ограничения.

Как писал NEWS.ru, изменения в Конституцию были приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после официального одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки в Конституцию. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ