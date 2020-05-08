Число заражённых коронавирусом выросло на полсотни человек в Приморье

Число заражённых коронавирусом увеличилось за последние сутки на 48 человек в Приморье. На сегодня общее количество больных COVID-19 составляет 856 человек.
Из них тяжёлых больных — 71 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество жертв коронавируса на планете с начала пандемии превысило 280 тыс. человек. Лидером по летальным исходам являются Соединённые Штаты, где от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 80 032 человека.
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