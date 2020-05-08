Регионы

Число заражённых коронавирусом выросло на полсотни человек в Приморье

05:20, 10 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заражённых коронавирусом увеличилось за последние сутки на 48 человек в Приморье. На сегодня общее количество больных COVID-19 составляет 856 человек.

Из них тяжёлых больных — 71 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов, сообщает пресс-служба правительства края. Погибли в регионе 10 человек, излечились от вируса — 188.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество жертв коронавируса на планете с начала пандемии превысило 280 тыс. человек. Лидером по летальным исходам являются Соединённые Штаты, где от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 80 032 человека.

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