Число заражённых COVID-19 выросло в Новосибирске

Число заражённых коронавирусом выросло в 1,4 раза за сутки в Новосибирске. COVID-19 лабораторно подтверждён ещё у 10 пациентов.
Заболевшие — три женщины и семеро мужчин, семь случаев — итоги контактов с инфицированными пациентами, которых выявили раньше, сообщает оперативный штаб региона.
Двое пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, ещё один оказался иногородним водителем, который ехал из Москвы и в Новосибирске почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии.
В детской больнице города находятся 23 ребёнка с подозрением на коронавирус. На утро 12 апреля госпитализированы с подозрением на инфекцию 81 человек, у 28 она подтверждена. Десять пациентов уже здоровы и выписаны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Новосибирской области региональные власти во вторник, 31 марта, ввели режим самоизоляции для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Также в ходе заседания власти Новосибирской области приняли решение о выделении 32 млн рублей региональному Минздраву на покупку средств индивидуальной защиты.
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