Число заражённых COVID-19 выросло в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/161d03b0-7c6f-11ea-a054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заражённых коронавирусом выросло в 1,4 раза за сутки в Новосибирске. COVID-19 лабораторно подтверждён ещё у 10 пациентов.

Заболевшие — три женщины и семеро мужчин, семь случаев — итоги контактов с инфицированными пациентами, которых выявили раньше, сообщает оперативный штаб региона.

Двое пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, ещё один оказался иногородним водителем, который ехал из Москвы и в Новосибирске почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии.

В детской больнице города находятся 23 ребёнка с подозрением на коронавирус. На утро 12 апреля госпитализированы с подозрением на инфекцию 81 человек, у 28 она подтверждена. Десять пациентов уже здоровы и выписаны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Новосибирской области региональные власти во вторник, 31 марта, ввели режим самоизоляции для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Также в ходе заседания власти Новосибирской области приняли решение о выделении 32 млн рублей региональному Минздраву на покупку средств индивидуальной защиты.