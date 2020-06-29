Число заражённых COVID-19 выросло после открытия ТРЦ в Тюменской области

https://static.news.ru/photo/3df23e4e-ba92-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тюменская область/vk.com

Число заражённых коронавирусом выросло в Тюменской области после того, как открылись ТРЦ и фитнес-центры. За последние сутки инфекция диагностирована у 61 человека, когда как только накануне новых больных было 49.

Данные о заболевших приводятся в сообщении оперативного штаба региона. На сегодня в области заболели уже 2 827 человек. Умерли от коронавируса 16 пациентов.

Торговые центры и фитнес-клубы в режиме индивидуальных занятий открылись в Тюменской области с 25 июня. В ТРЦ пока не работают кинотеатры и развлекательные зоны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о новых 35 летальных случаях, зафиксированных в столице. У всех пациентов столичных клиник подтверждён диагноз пневмония.