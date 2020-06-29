Число заражённых COVID-19 выросло после открытия ТРЦ в Тюменской области

Число заражённых коронавирусом выросло в Тюменской области после того, как открылись ТРЦ и фитнес-центры. За последние сутки инфекция диагностирована у 61 человека, когда как только накануне новых больных было 49.
Данные о заболевших
Торговые центры и фитнес-клубы в режиме индивидуальных занятий открылись в Тюменской области с 25 июня. В ТРЦ пока не работают кинотеатры и развлекательные зоны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о новых 35 летальных случаях, зафиксированных в столице. У всех пациентов столичных клиник подтверждён диагноз пневмония.
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