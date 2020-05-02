Число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило тысячу человек

https://static.news.ru/photo/376943c2-8c4a-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Брянской области к 2 мая выявили 1062 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было проведено 15 436 исследований на COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Таким образом, Брянская область стала 11-м регионом РФ, где выявлено более тысячи случаев инфицирования новым коронавирусом. Также в этом списке Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан, Мурманская область, Краснодарский край, Тульская, Ростовская и Калужская области.

По последним данным, в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что у министра здравоохранения Тульской области нашли коронавирус. Он ушёл на самоизоляцию в своём рабочем кабинете.