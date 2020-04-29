У министра здравоохранения Тульской области нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/1e9ed4be-8a3e-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Фото: tulactive.ru

Более 100 медиков в Тульской области получили положительный анализ на COVID-19, среди инфицированных — министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

Он ушел на самоизоляцию в своём рабочем кабинете, сообщает пресс-служба минздрава региона. По словам чиновника, заболевание у него протекает в лёгкой форме.

В кабинете у меня есть всё необходимое, чтобы провести длительный срок в изоляции. Приёмную использую как тамбур — мне туда приносят еду, медикаменты, другие необходимые вещи, — приводятся в сообщении ведомства слова Эрка.

Всего за минувшие сутки в регионе официально подтверждено 90 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных выросло до 873, шесть пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Ранее стало известно, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Сейчас он находится на домашней самоизоляции. Информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 9 апреля Микрин летал на Байконур провожать на МКС экипаж корабля «Союз-МС-16». В поездке он был в одном самолёте с главой Роскосмоса. Дмитрий Рогозин потом напрямую общался с космонавтами, даже давал им традиционного пинка на удачу перед самой посадкой в корабль, писал NEWS.ru.