Число смертей от коронавируса в Москве впервые с июня превысило 40

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Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 41 человек. Этот показатель впервые с 18 июня преодолел отметку в 40.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее была зафиксирована 31 смерть. Общее число смертей достигло 5442.

По данным на утро 6 октбря, в столице было выявлено 311 559 случаев заражения, 4082 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 237 504 человека (+11 615 за последние сутки), 21 663 пациента погибли (+188 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы будет приостановлено действие социальных карт столичных школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.