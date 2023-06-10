Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Ленобласти возросло Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Ленобласти возросло до семи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек находятся на обследовании в госпитале после обрушения трибуны передвижного цирка-шапито в Лесколово в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Пятеро из них несовершеннолетние, состояние здоровья всех пострадавших удовлетворительное.

Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них — несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

Обрушение трибуны произошло 10 июня примерно в полседьмого вечера. Первоначально сообщалась, что пострадал только один человек — девочка 2017 года рождения, врачи диагностировали у нее перелом ноги.

30 мая на Гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась временная трибуна во время футбольного матча детских команд. ЧП произошло из-за порыва шквалистого ветра. Пострадали 36 человек, одна женщина погибла.

В начале мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы.