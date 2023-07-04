Число пострадавших из-за прорыва Каховской ГЭС возросло Число пострадавших из-за прорыва Каховской ГЭС возросло до 134 человек

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число пострадавших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции возросло до 134 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинской сфере Херсонской области. По его словам, столько людей было госпитализировано с различными травмами.

По уточненным данным, госпитализированы с различными травмами 134 человека, — сказал собеседник агентства.

При этом число жертв прорыва не возросло. По его словам, ЧП унесло жизни 48 человек.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

В конце июня сообщалось, что вода в Каховском водохранилище держится на уровне шести метров, но его обмеление продолжается. Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что несколько раз в сутки берутся пробы воды, постоянно проводятся анализы.