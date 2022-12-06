Три человека числятся пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Сотрудники службы спасения 6 декабря достали из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске тела четырех человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ. В настоящее время подтверждена гибель пяти человек, трое числятся пропавшими без вести.

В первый день нашли женщину, ее личность установили. Остальные семь человек считались пропавшими без вести — их никто не видел. Предполагалось, что они могут быть под завалами, и предполагалось, что они могли погибнуть. Сегодня ночью из этих семи нашли женщину, днем — двух мужчин и ребенка. Три остаются пропавшими без вести, — говорится в сообщении.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В результате ЧП 15 человек пострадали. Предположительно, причиной мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован.

Власти разместили пострадавших во временных пунктах, поскольку в доме сейчас находиться небезопасно. В городе введен режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что десятки взрывов газа происходят в России ежегодно, поскольку в стране отсутствует газовый надзор. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности.