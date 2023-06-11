Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло Сальдо: число госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области выросло до 77

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество людей госпитализированных с территорий, пострадавших от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 77, сообщил и.о. главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в общей сложности было эвакуировано около 7 000 человек, включая 323 детей и 112 маломобильных граждан. Он уточнил, что 1 500 человек в настоящее время размещены в пунктах временного проживания.

В медицинских учреждениях области находятся 77 человек, эвакуированных с затопленных территорий. Им предоставляется всесторонняя медицинская помощь, — заявил Сальдо.

Кроме того, Сальдо отметил, что уровень воды в различных районах области начал снижаться. В частности, в Новокаховском городском округе уровень воды опустился до семи метров, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, и в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.