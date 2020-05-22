Чиновников обвинили в халатности из-за сгоревших исторических зданий в ЛО

https://static.news.ru/photo/e521e84a-9c1a-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующему главе администрации Новоладожского городского поселения Волховского района и его предшественнице предъявлено обвинение в халатности из-за утраты шести зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным ведомства, с января 2018 года по сентябрь 2019 года сгорели два здания комплекса жилых домов Мухиных, дом Стариковых и здание, где в 1918 году состоялась конференция РКП(б) Новоладожского района. Следователи считают, что утрата этих строений произошла из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей бывшей главой администрации поселения.

Ещё два исторических здания были утрачены из-за пожаров в период с сентября 2019 года по май 2020 года. Речь идёт о доме Шабанина XIX века и здании, которое на рубеже XIX и XX веков использовалось как винный склад. Эти происшествия произошли уже при действующем главе.

Как писал NEWS.ru, 19 мая СК РФ возбудил первое уголовное дело из-за невыплат компенсаций медикам. Дело по статье «Халатность» было возбуждено после обращения сотрудников скорой помощи Армавира, которые пожаловались на отсутствие доплат за работу в опасных условиях.