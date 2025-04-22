Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Сотрудника Минкульта Шаврина оштрафовали в Пермском крае за драку с начальницей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Консультанту отдела управления имуществом Минкульта Пермского края Илье Шаврину присудили штраф пять тысяч рублей за нанесенные министру культуры Алле Платоновой побои, сообщает РИА Новости. Шаврин в ходе суда заявил несколько ходатайств, среди которых отвод судье.

Завершившийся потасовкой конфликт произошел в ноябре прошлого года. Сотрудник ведомства записывал на телефон одну из комиссий, но Платонова попросила Шаврина этого не делать. В итоге она забрала устройство. Завязалась борьба, в ходе которой участники налетели на стеклянный шкаф. Министр получила несколько ранений, которые не повлекли вред здоровью. Шаврин также заявил о травмах, но ему отказали в возбуждении дела.

Чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей за нанесение побоев. (ст. 6.1.1 КоАП России). Это нижняя граница штрафа. Тем не менее Шаврин собирается обжаловать решение судьи, как и Платонова.

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