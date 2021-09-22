Чиновнице в Новгородской области не понравился «наблюдающий» за ней Сталин

Министр ЖКХ и ТЭК Новгородской области Ирина Николаева назвала безнравственным баннер, на котором изображен Иосиф Сталин, якобы пристально смотрящий на неё. Ранее неизвестные вывесили загадочный плакат в Боровичах. Об этом сообщает издание «Подъём».
Руководитель ведомства
Тарифы на коммунальные услуги для населения Боровичей — одни из самых низких в области и Северо-Западном федеральном округе. В индексе комфортной городской среды регион стабильно занимает высокие позиции, — рассказала Николаева изданию «Подъём».
При этом комментировать сам баннер она отказалась, посчитав его появление чьим-то заказом, находящимся «за пределами норм нравственности».
Ранее, как сообщает информагентство «Великий Новгород», от имени жителей города к новгородскому губернатору
К слову, баннер уже
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал реформу системы ЖКХ. Новая концепция должна будет появиться к концу года. Предполагается, что она затронет процесс возведения нового жилья и расселения аварийного. А также ремонт изношенной инфраструктуры.