Четыре человека погибли в страшном ДТП в Чувашии МВД Чувашии: четверо погибли и один пострадал при ДТП с легковушкой и грузовиком

Фото: t.me/mvd_chuvashia

Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении легкового и грузового автомобилей в Чувашии, сообщает региональное МВД. Авария произошла на федеральной трассе М-7 в Козловском округе рано утром.

По предварительным данным, кроссовер Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania. В результате водитель и трое пассажиров кроссовера погибли, пострадал водитель грузовика. Среди жертв нет детей, все они из города Казани.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Все обстоятельства и подробности аварии устанавливаются.

Ранее в московской Капотне произошло столкновение трех автомобилей, в том числе машины скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека, водителя медицинского авто зажало в салоне. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что карета скорой помощи получила сильные повреждения: капот авто полностью разворотило.

До этого на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве столкнулись грузовой автомобиль и такси. По данным столичного департамента транспорта, во время движения грузовик столкнулся с машиной такси, после чего фура врезалась в разделительное заграждение и почти перевернулась. При этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.