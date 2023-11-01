В московской Капотне произошло столкновение трех автомобилей, в том числе машины скорой помощи, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, в результате аварии пострадали четыре человека, водителя медицинского авто зажало в салоне.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что карета скорой помощи получила сильные повреждения: капот авто полностью разворотило. На месте происшествия работают спасатели и медики. Что стало причиной массовой аварии — пока неизвестно.
Ранее четыре машины попали в аварию на МКАД: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины. Видео с аварией опубликовал в своем Telegram-канале столичный дептранс. Автомобили попали в ДТП на внутренней стороне 43-го км автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом. Предварительно, никто не пострадал.
До этого на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве произошло столкновение грузового автомобиля и такси. По данным столичного департамента транспорта, во время движения грузовик столкнулся с машиной такси, после чего фура врезалась в разделительное заграждение и почти перевернулась. При этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.