Ксения Евдосюк

Машину скорой помощи разворотило в массовом ДТП в Капотне В Капотне в ДТП с участием трех автомобилей пострадали четыре человека

1 ноября 2023 в 16:14

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием машины скорой помощи и двух автомобилей