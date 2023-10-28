Фура столкнулась с такси на МКАД Фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м километре МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием грузового автомобиля и такси произошла на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. О пострадавших информации не поступало.

На внутренней стороне 41-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля. <...> Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, во время движения грузовой автомобиль столкнулся с машиной такси, после чего фура врезалась в разделительное заграждение и почти перевернулась. При этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.

В настоящее время движение в районе аварии осложнено. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее в Москве на Марксисткой улице произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей. В районе дома № 24 столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две иномарки Skoda. Повреждения различной степени тяжести получили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что водитель грузовика сбил женщину на пешеходном переходе на Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия.