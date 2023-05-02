Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае

Фото: СК Российской Федерации по Пермскому краю

Место происшествия

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в городе Верещагино Пермского края, сообщается на сайте регионального управления СКР. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар в деревянном двухэтажном восьмиквартирном доме по улице Садовая вспыхнул поздно вечером 1 мая. После того как возгорание было ликвидировано, спасатели обнаружили в одной из квартир тела 32-летней женщины и двоих детей 7 и 11 лет. В соседней квартире было найдено тело 66-летнего мужчины.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для установления причин пожара назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в дачном доме в Усть-Илимском районе Иркутской области. Площадь пожара, вспыхнувшего ночью, составила 60 квадратных метров. Огонь ликвидировали к утру.

В Тюмени два 14-летних подростка погибли при пожаре в бане. Отец одного из мальчиков вытащил их из горящего здания, получив сильные ожоги. Детей госпитализировали, однако спасти их не удалось.