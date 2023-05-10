Челябинского блогера задержали за призывы к Украине бить по Кремлю

Фото: СК России по Челябинской области

В Челябинске задержан блогер, призывавший в своих видео Украину наносить удары по Кремлю, сообщается на сайте регионального управления СКР. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению террористических действий, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи проводят сбор доказательств по делу. Наряду с этим решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

В середине апреля 29-летнего жителя Новороссийска приговорили к 2,5 года колонии общего режима по делу о публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, в августе 2022 года он записал несколько роликов с призывами к терактам и разместил их в открытом канале мессенджера.

В Ярославской области сотрудниками ФСБ был задержан житель Гаврилов-Ямы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что он поддерживал украинскую армию и политику Киева, размещал в соцсетях призывы к диверсиям против российских военных и физической расправе над государственными деятелями.