ФСБ задержала россиянина за поддержку Украины Жителя Ярославской области задержали по подозрению в призывах к терроризму и поддержке Украины

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники ФСБ задержали жителя Гаврилов-Ямы Ярославской области, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Отмечается, что мужчина придерживался экстремистских взглядов, поддерживал вооруженные силы и политический курс Украины.

На основании имеющихся материалов следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», — говорится в сообщении.

Накануне в Крыму задержали украинца, еще в 2016 году вступившего в нацбатальон. Как уточнили в ФСБ, задержанный также входил в ряды Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

Ранее ФСБ задержала активистку из Хабаровска, обвиняемую в финансировании армии Украины. По версии силовиков, россиянка переводила деньги ВСУ по мотивам политической ненависти.