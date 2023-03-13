В Крыму задержали украинца, еще в 2016 году вступившего в нацбатальон, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный входил в ряды «Крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.