В Крыму задержали украинца, еще в 2016 году вступившего в нацбатальон, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный входил в ряды «Крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.
В отношении задержанного следственным отделом управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»), — сообщила пресс-служба ФСБ.