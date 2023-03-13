ФСБ задержала активистку движения «ЯМыФургал» за госизмену ФСБ задержала активистку движения «ЯМыФургал» за финансирование ВСУ

ФСБ задержала активистку движения «ЯМыФургал» по подозрению в государственной измене, передают «Известия». Жительницу Хабаровска обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины.

По версии силовиков, задержанная, переводя деньги ВСУ, действовала по мотивам политической ненависти и вражды. Средства женщина направляла на оружие, боеприпасы и обмундирование. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее в Новгородской области ФСБ задержала россиянина, который работал на разведку Украины. Спецслужбы выяснили, что он склонял мобилизованных к передаче сведений о местах дислокации войсковых частей РФ, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

В начале марта сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы по подозрению в оказании финансовой помощи украинским войскам, когда она попыталась выехать за пределы России. Лефортовский суд столицы избрал женщине меру пресечения в виде ареста.