Россиянину дали 2,5 года за ролики с призывами к терактам Жителя Новороссийска приговорили к 2,5 года колонии за публичные призывы к терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске Краснодарского края 29-летнего местного жителя приговорили к 2,5 года колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете, сообщили на сайте регионального управления СК. Как установило следствие, в августе 2022 года мужчина записал на набережной несколько роликов с призывами к терактам и разместил в открытом канале мессенджера, на что обратили внимание сотрудники ФСБ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, которые отбывать ему надлежит в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на срок два года, — говорится в сообщении СК.

Ведомство отметило, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ФСБ в Ярославской области задержали жителя Гаврилов-Ямы по подозрению в публичных призывах к терроризму через глобальную сеть. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина поддерживал украинскую армию и политику Киева, размещал в соцсетях призывы к диверсиям против российских военных и физической расправе над государственными деятелями.