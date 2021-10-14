Часть кольцевой дороги Екатеринбурга перекрыли из-за смога

Часть кольцевой дороги и федеральной трассы на Курган перекрыли в Екатеринбурге из-за смога от тлеющего торфяника. Также школьников микрорайона Солнечный, находящегося рядом с очагами горения, отправили на дистанционные занятия. Об этом сообщает ОТР.

Маленьких детей рекомендуется оставить дома, а не отправлять в сад. На улицах ничего не видно, а содержание токсичных веществ в два раза превышает норму. Врачи советуют вообще не покидать квартиры, не открывать окна, пользоваться кондиционерами и регулярно делать влажную уборку.

Проложены пять магистральных линий для тушения торфа внутри слоёв, используются специальные торфяные стволы, — сообщил о ходе работ и. о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

Горящий торф тушат с начала недели, площадь огня сократили со 120 до пяти гектаров.

Ранее сообщалось, что исходя из прогнозов, в ближайшие дни ситуация не изменится.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России спрогнозировали возгорания торфяников в семи регионах России. Эксперты предположили риски единичных возгораний на торфяниках Московской, Ленинградской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей.