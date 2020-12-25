Бывшую супругу Фургала допросили по делу о хищениях в «Амурстали»

https://static.news.ru/photo/fbfaf22e-46eb-11eb-8aef-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи в Хабаровском крае допросили в качестве свидетеля бывшую супругу арестованного экс-главы региона Сергея Фургала Ларису Стародубову в рамках дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь».

У женщины дома был проведён обыск, после чего её доставили на допрос. Сотрудники правоохранительных органов ничего у неё не изъяли.

Она дала показания в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь» посредством получения кредитов, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах Хабаровского края.

После этого Стародубова вернулась домой.

Как сообщал NEWS.ru, следствие выясняет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к хищению денежных средств, предназначенных для восстановления крупнейшего градообразующего предприятия «Амурсталь». В настоящее время предприятие разорилось.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах. В частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Экс-губернатор Хабаровского края отказывается признавать вину. 25 ноября суд продлил срок содержания под стражей Фургала до 9 марта 2021 года.