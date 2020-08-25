Следствие выяснило новую схему обогащения Фургала через «Амурсталь»

https://static.news.ru/photo/a5540640-e72d-11ea-b789-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Следствие может предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу новые обвинения в мошенничестве. Выяснилось, что глава региона в своё время уводил деньги, предназначенные для восстановления крупнейшего градообразующего предприятия «Амурсталь».

Вместе с партнёрами Фургал брал кредиты для предприятия, которые оседали на счетах подставных фирм, принадлежащих его семье. Кредиты выдавались под гарантии правительства края с 2017 года, деньги давали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», СПБ-банк и другие, пишет Life.ru.

Полученные деньги оседали на счетах фирм жены Фургала Ларисы Стародубовой и падчерицы Екатерины Малофеевой. В итоге капитал их компаний, которые официально занимались скупкой лома, вырос в три раза, до 3–4,5 млрд рублей. При этом Фургала считали спасителем предприятия, так как именно он продавил в Москве решение о кредитах для завода.

Для увода денег была создана компания «Торэкс», которую возглавили жена бывшего главы региона и его деловой партнёр Николай Мистрюков. Завод «Торэкс» был выкуплен по минимальной цене — за 2,46 млрд рублей. В это время правительство края поддерживает инициативу Фургала запретить экспорт чёрного лома в Китай, Японию и Корею. Единственным его поставщиком стала «Амурсталь», которая переплавляла лом в полуфабрикат.

Предприниматели стали продавать заводу сырье по цене 10,2 тыс. рублей за тонну, хотя раньше она стоила 20 тыс. рублей. Пока поставщики и собиратели лома несли убытки, на счетах компаний Фургала при посредничестве «Амурстали» оседали миллиарды рублей.

На сегодня деньги со счетов компаний исчезли в неизвестном направлении. Завод «Амурсталь» так и не поднялся на должный уровень. Банки судятся с предприятием, пытаясь вернуть свои кредиты. Был арестован партнёр Фургала Мистрюков, который заключил со следствием сделку и начала давать показания против свежеиспечённого губернатора. На основе этих показаний Фургал и был задержан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к убийствам деловых партнёров в середине 2000-х, а также к возможным расправам с другими гражданами на территории нескольких дальневосточных регионов.