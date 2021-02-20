Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов

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Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о заплаченных екатеринбургской епархии миллионах долларов были поняты неправильно. Он имел в виду не взятки, а плату повышенного сбора за монастырь.

Ранее появилось обращение экс-схимонах, в котором он утверждал, что ему пришлось заплатить «несколько миллионов долларов» церковному руководству, чтобы у основанного им монастыря не было ИНН. Романов считает, что цифровые реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца. В Екатеринбургской епархии в ответ на это сообщили, что слова о многолетней даче взяток голословны и недоказуемы.

Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН, — цитирует РИА Новости новое обращение Романова.

Сергий находится в СИЗО, обвинение призывает осудить его по трём статьям УК РФ, в том числе за «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (часть 3 статьи 110.1). Виной тому ролик на YouTube, где в бывший схиигумен «благословил своих послушников на смерть».

Среднеуральский монастырь, который Сергий ранее захватил, взяли штурмом 29 декабря, сообщал NEWS.ru. Его арестовали на два месяца, 14 января священника перевели в «Матросскую тишину». Всё это время он ничего не ел и не пил, утверждая, что постится. Но в итоге снова начал есть.