Бывшего депутата Госдумы задержали в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/e13ff680-617d-11eb-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирские силовики задержали бывшего депутата Государственной думы Аркадия Янковского. Причиной стала акция в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января.

Я в Центральном РОВД. Забрали из дома. Всё пока корректно, — написал он в Facebook.

Суд прошёл без участия адвоката, политика арестовали на восемь суток. Его обвинили в организации мероприятия, так как он выкрикивал лозунги через мегафон. При этом, по его словам, при просмотре видеозаписей на мероприятии не нашли его, говорящего в мегафон.

Путин сажал бизнесменов, правозащитников, журналистов. Сажал даже чемпиона мира по шахматам. И вот теперь новая категория из политических появилась: экс-депутат ГД, — прокомментировал он свой арест.

Янковский был депутатом Госдумы от Новосибирской области во втором созыве парламента в 1995–2000 годах, отмечает «МК в Новосибирске».

Ранее Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой. Её признали виновной по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году, писал NEWS.ru.