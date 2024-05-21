Брошенных матерью ослабленных львят показали на видео В Ленобласти специалисты выхаживают брошенных матерью ослабленных львят

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Специалисты центра реабилитации диких животных «Велес» в Ленинградской области выхаживают львят Ра и Исиду, от которых отказалась мама, видео с животными опубликовал Telegram-канал «78». Отмечается, что животные сейчас очень слабы, мать отказалась их кормить.

Малыши очень слабые, выживут или нет — непонятно, но мы решили с самого начала показать вам весь процесс выхаживания очень ослабленных львят. Львята светлые, а светлые еще более болезненные, — рассказали специалисты центра.

Отмечается, что Ра и Исида — не первые детеныши этой львицы в «Велесе». Ранее в центр отправили троих ее детенышей — Гералка, Гермеса и Геркулеса. В конце апреля им исполнилось полгода. После инцидента отцу-льву сделали вазэктомию, но самка успела забеременеть снова.

Ранее сообщалось, что в Норском заповеднике в Амурской области был обнаружен птенец самой большой и редкой совы в мире — рыбного филина, занесенного в Международную Красную книгу как исчезающий вид. В заповеднике отметили, что рыбный филин обитает только в России — на территории Дальнего Востока. На сегодняшний день насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь.