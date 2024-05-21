На Дальнем Востоке заметили птенца самой большой и редкой совы в мире В Амурской области в дупле дерева нашли птенца редкого краснокнижного филина

Фото: Stefan Huwiler/BROKER.com/Global Look Press

Рыбный филин

В Норском заповеднике, расположенном в Амурской области, нашли птенца самой большой и редкой совы в мире — рыбного филина, занесенного в Международную Красную книгу как исчезающий вид. На кадрах, опубликованных пресс-службой парка, можно заметить, что семейство прячется в дупле старого дерева и родитель закрывает собой малыша.

Нового жителя кордона Меун обнаружил директор заповедника Тимофей Мудрак во время патрулирования территории с использованием квадрокоптера. Им оказался птенец рыбного филина — самой большой и самой редкой совы в мире, занесенной в Международную Красную книгу как исчезающий вид, — сказано в сообщении.

В заповеднике уточнили, что рыбный филин обитает только в России — на Дальнем Востоке. На сегодняшний день насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Размах крыльев достигает 190 сантиметров, а след от лап похож на букву «К» и по размеру может сравниться с человеческой ладонью.

Рыбные филины строят гнезда на высоте более 10 метров в старых и сухих деревьях, которые часто падают из-за сильных ветров и сгорают во время лесных пожаров. Сейчас заповедник тестирует искусственно созданные гнезда, которые размещают на более молодых и устойчивых деревьях, чтобы птицы могли размножаться в безопасности. Кроме того, самки этих сов откладывают яйца лишь раз в год, порой они замерзают зимой. Поэтому появление птенца в заповеднике считают большой удачей.

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