Появилось видео спасения пострадавшего в Северной Осетии медвежонка Волонтеры везут пострадавшего в Северной Осетии медвежонка на лечение в Москву

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Повредившего лапу четырехмесячного медвежонка везут из Северной Осетии на лечение в Москву, сообщил РЕН ТВ. На опубликованном в Сети видео заметно, что у животного открытый перелом лапы, видны раны на теле и следы обезвоживания.

Детеныша с опасной травмой туристы нашли недалеко от поселка Мизур. Они обратились в местное отделение фонда BEZDOMNHNET_VLADIKAVKAZ. Волонтеры взялись доставить медвежонка во Владикавказ.

Осетинские волонтеры оказали животному первую помощь и транспортировали в столицу. Там медвежонку проведут операцию по ампутации.

Ранее сообщалось, что медвежонка, которого сняли с дерева в Мошковском районе Новосибирской области, отправили на реабилитацию. Его согласились принять в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. После реабилитации в приюте маленького хищника вернут в Новосибирск и отправят в заповедную зону. На кадрах можно заметить, что малышка ведет себя спокойно и даже ест с рук, но через решетку своей переносной клетки.

Жители Никольского в Ленинградской области до этого спасли от гибели детеныша нерпы, который из Ладоги каким-то образом заплыл в реку Тосну. На опубликованных кадрах видно, что малютка довольно упитанная и прекрасно себя чувствует. Позже животное передали специалистам в Фонд друзей балтийской нерпы.