БПЛА упал на территорию нефтебазы в Курске

Фото: t.me/gubernator_46

БПЛА упал на территорию нефтебазы в Курске, сообщил в Telegram глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, разрушений нет. О пострадавших не сообщается.

Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем, — написал он.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА, после чего произошло возгорание. Он отметил, что взрыва не было.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.