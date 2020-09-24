Больше 40 магазинов закрыли в Москве за нарушение масочного режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу (СФО) прокомментировала ситуацию с нападением на сотрудника полиции в аэропорту Красноярска. По данным ведомства, подозреваемому 45 лет, он живёт в Вологодской области, а сибирский город посетил по делам. По информации силовиков, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил драку кафе терминала № 1, после чего страж порядка отвёл его в дежурную часть.

Затем, считают оперативники, гражданин начал жаловаться на плохое самочувствие, после чего сотрудник сопроводил его на улицу. Когда мужчина вернулся в терминал, заявили в силовой структуре, то неожиданно несколько раз ударил...