Больше 40 магазинов закрыли в Москве за нарушение масочного режима

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в столице по решению Роспотребнадзора были закрыты 43 магазина. Все они нарушили введённый в городе масочно-перчаточный режим.
Представитель московской администрации напомнил, что требование носить маски и перчатки в общественном транспорте и торговых точках не отменено, а сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли активно следят за его выполнением.
В ходе рейдов выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей, — передаёт «Российская газета».
Среди закрытых магазинов — точки федеральных торговых сетей. Немерюк отметил, что срок приостановки работы предприятия определяет суд.
Всего было закрыто 43 предприятия торговли, но критические случаи, когда магазины больше не открывались, единичны: несколько раз подряд предприятия не реагировали на предписания Роспотребнадзора, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, дальнейшее развитие эпидемиологического процесса по коронавирусу, в том числе появление второй волны пандемии, зависит от соблюдения мер безопасности каждым отдельным гражданином. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что важными составляющими управляемого эпидпроцесса являются соблюдение масочного режима, социальной дистанции, правил гигиены и своевременное обращение за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания.
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