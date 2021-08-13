Более 450 человек эвакуировали из-за наводнений в Анапе

Более 450 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Анапе. Людей вывезли из пансионатов, баз отдыха и сельских населённых пунктов, говорится в сообщении на сайте мэрии.

На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий удара стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населённых пунктов расселено 458 человек, — говорится в сообщении.

Людей разместили в семи объектах, в городе имеется резерв на расселение ещё 350 человек. Власти продолжают поиск дополнительных мест на случай ухудшения обстановки. Пункт временного размещения открыт в селе Цибанобалка.

Проливной дождь шёл на Кубани всю ночь 13 августа. В результате в ряде муниципалитетов введён режим ЧС. Подтоплены территории в Анапе, Новороссийске, Ейском и Славянском районах. Синоптики предупреждают о том, что грозовые дожди продлятся на территории края до понедельника, 16 августа.

Ранее туристы показали, как выглядит Анапа после двух суток ливней. В городе затоплены улицы, кое-где прорвало люки канализации, по некоторым адресам фиксируется отключение света.