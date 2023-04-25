Более 45 гектаров торфяников горят в Костромской области

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

Пожарные не могут локализовать торфяной пожар в Костромской области из-за ветра, площадь возгорания превысила 45 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону и областную администрацию. Первый в этом сезоне природный пожар в области зафиксировали вчера днем, 24 апреля. Чтобы защитить от огня село Потрусово в 13 километрах от возгорания, в регионе начали прокладывать просеки шириной 10–12 метров.

Пока обстановка примерно такая же, как вчера — ведется тушение, локализации пожара не было, — сообщили в МЧС.

Как рассказали в областной администрации, тушение осложняется как ветром, так и самой природой пожара: на глубине тлеют торфяные залежи.

К населенному пункту огонь не подобрался. Все необходимые работы по опашке проведены, чтобы в случае разрастания возгорания огонь не подобрался к селу, — заверил журналистов собеседник.

21 апреля МЧС предупреждало россиян о возможных крупных пожарах. По словам специалистов, опасности будут способствовать складывающиеся метеорологические условия.