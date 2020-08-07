Бокс станет третьим уроком физкультуры для школьников Иркутска

https://static.news.ru/photo/79b26ee6-d8af-11ea-9442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Старший тренер сборной Иркутской области по боксу Юрий Абатулин предложил врио главы региона Игорю Кобзеву ввести дисциплину «Бокс» в обязательную программу в школах Иркутска. Кобзев эту идею поддержал.

Игорь Кобзев полностью поддержал идею, отметив, что считает бокс очень важным видом спорта для Иркутской области, — сообщили в пресс-службе Федерации бокса России (ФБР).

Врио губернатора поручил Минспорта региона проработать вопрос с ФБР о введении дисциплины в школьную программу. Планируется, что бокс станет для школьников третьим уроком физкультуры в неделю.

Программу ФБР «Бокс как третий урок физкультуры» в феврале согласовали в Минобрнауки Татарстана и она уже успешно реализуется в одной из школ республики для учащихся всех классов.

Как писал NEWS.ru, ученицы шестого класса одной из школ Сургута подрались на уроке физкультуры. В результате участнице потасовки потребовалась помощь медиков. По словам родителей, одна девочка толкнула другую, что привело к конфликту. Городской департамент образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводят проверку в связи с инцидентом.