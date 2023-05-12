Бойцы «Вагнера» спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным В подвале в Артемовске у молодой семьи родился ребенок, их спасли бойцы «Вагнера»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ЧВК «Вагнер» успешно эвакуировала семью с новорожденным из разрушенного дома в Артемовске, передает РИА Новости со ссылкой на отца семейства. По его словам, мальчик, названный Марком, родился 9 апреля во время тяжелых боевых действий.

У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели в Украину, мы планировали дождаться своих, русских, — сказал мужчина.

Это уже второй ребенок в семье Глущенко. Роды прошли тяжело не только из-за боевых действий, вспоминает отец. По его словам, первые роды тоже проходили с осложнениями, жена тогда потеряла много крови и гемоглобин был слабый. По словам Евгения, помогли близкие.

Было очень страшно, я подошел к дяде Вове, говорю: «Дядь Вов, у меня такая ситуация». И вот, его дочь у моей жены принимала роды вместе с бабушкой. А когда стал ребенок выходить, вокруг шеи была обмотана пуповина. Владимир Николаевич быстро сориентировался, развязал эту пуповину, начал трясти малыша, потому что смотрю — синенький становится. И малыш тогда закричал. И с Любовью Николаевной обрезали пуповину, и завязывали. И что оставалось? Только молиться Богу, чтобы все было нормально, чтобы никакой инфекции не было, — рассказал Глущенко.

Бойцы группы «Вагнер» вынесли из подвала маму и ребенка, их эвакуировали из зоны боев, а затем доставили в больницу в Первомайске — у женщины сильно снизился уровень гемоглобина. Отец поблагодарил бойцов группы «Вагнер» за помощь и признался, что к ребенку и жене отнеслись очень бережно: когда женщина не смогла идти, один из российских военнослужащих взял ее на руки.

Артемовск расположен на севере от большого города Горловка и служит важным транспортным узлом для поддержки украинских военных формирований в Донбассе. Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что слова Пригожина о боях в Артемовске политического, а не военно-технического характера. Сюда же, по его словам, относятся и подсчеты километров до полного контроля над городом.