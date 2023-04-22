Бойцы «Вагнера» рассказали о найденной в Артемовске нацистской атрибутике

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали РИА Новости, что нередко находят на покинутых ВСУ позициях и на телах убитых украинских солдат различную нацистскую атрибутику — шевроны, холодное оружие с соответствующей символикой. Они также продемонстрировали захваченные трофеи, отметив, что украинские военные вооружены далеко не самыми современными образцами.

Был обнаружен нож со свастикой. Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причем очень много. Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то, — сказал один из бойцов «Вагнера».

До этого бойцы ЧВК сообщили, что украинские военные помечают свою бронетехнику белыми крестами, которые напоминают символику вермахта в годы Второй мировой войны.

Собеседники агентства также назвали мифом утверждения о том, что украинская армия использует только самое современное оружие. При этом они показали захваченные у ВСУ пулемет «Максим», а также образцы стрелкового оружия советского производства 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что российскими военными был ликвидирован в Артемовске воевавший на стороне ВСУ Станислав Каплуновский, известный под прозвищем СС. По данным военкоров, он являлся ветераном нацистских группировок и воевал в Чечне на стороне УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона, признана в России экстремистской и запрещена). Кроме того, в 2014–2015 годах он принимал участие в боях в Донбассе на стороне Киева.