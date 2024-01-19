Богомаз заявил о возгорании на нефтебазе в Клинцах после атаки дрона ВСУ

Фото: t.me/mchs_official

Резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после попытки атаки украинского беспилотника, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию нефтебазы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании, — заявил губернатор.

В настоящее время на месте пожара работают специалисты регионального управления МЧС России и Брянского пожарно-спасательного центра. Для тушения возгорания используется 13 пожарных автоцистерн.

Министерство обороны России ранее подтвердило информацию об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью. По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО в 06:40 мск.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Брянской области ракетами «Точка-У». По словам Богомаза, в результате атаки были повреждены жилой дом, а также здание промышленного предприятия.