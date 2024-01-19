Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, попытка атаки была успешно пресечена примерно в 06:40 мск. Специалисты отметили, что уничтоженный беспилотник относился к числу дронов самолетного типа. Власти региона пока не предоставили информацию о последствиях попытки атаки БПЛА.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

В минувший четверг, 18 января, армия Украины также атаковала территорию Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате обстрела со стороны ВСУ было нарушено энергоснабжение в селе Сушаны. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Санкт-Петербург с помощью беспилотника. Аппарат был сбит над территорией Ленинградской области дежурными силами ПВО. В целях обеспечения безопасности в аэропорту Пулково вводился план «Ковер», позднее он был отменен. Предполагается, что целью беспилотника являлся местный нефтяной терминал.