Боевик «Азова» проведет за решеткой всю жизнь за расстрел военнопленного В ДНР приговорили боевика «Азова» к пожизненному сроку за убийство военнопленного в Мариуполе

Фото: Zerbor/Global Look Press

Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика из нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексея Кыркалова с позывным «Фриц» к пожизненному тюремному сроку за расстрел российского военнопленного в Мариуполе в апреле 2022 года, сообщается на сайте Военной прокуратуры РФ. Следствие установило, что спустя несколько дней после пленения военных, «Фриц» приехал на контрольный пункт, где они содержались, вывел одного из них на улицу и застрелил в затылок из пистолета.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск и приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

В феврале появилось видео, на котором показан расстрел, предположительно, украинским солдатом военнослужащего ВС РФ, сдавшегося в плен. На кадрах видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает у бойца, к какому подразделению относятся военные. Не дождавшись ответа, он стреляет ему в голову.