«Ты кого тормозишь?»: блогер устроил скандал с сотрудниками ДПС Mash: блогер в Новосибирске обматерил остановивших его машину сотрудников ДПС

В Новосибирске местный блогер устроил конфликт с сотрудниками ДПС, сообщает Mash Siberia. Молодой человек, находившийся на пассажирском сиденье автомобиля (водитель при этом был трезв), начал снимать на камеру инспекторов во время проверки. Также он обматерил сотрудников ДПС.

Тебя снимаю, ты кого тормозишь, ты уверен? Я бухой, видишь? — говорил блогер.

Он использовал нецензурную лексику и в отношении присутствовавших понятых. Также блогер угрожал сделать инспекторов известными на весь город и настойчиво предлагал находившимся рядом девушкам сесть в их автомобиль. Снятое видео первоначально было опубликовано в соцсетях, однако позже автор ролика удалил запись.

Ранее в Красноярском крае 60-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения, предпринял отчаянную попытку скрыться от сотрудников ДПС. После согласия пройти освидетельствование он сел в служебный автомобиль и пристегнулся, но неожиданно освободился от ремня безопасности и бросился к реке Енисей, где попытался скрыться вплавь.