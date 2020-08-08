Бизнесмен убежал от грабителя, пытавшегося отобрать 2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/1d06e04c-d98a-11ea-8c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставропольские полицейские уже пятые сутки ищут преступника, который напал на предпринимателя, пытаясь отобрать у того почти два миллиона рублей наличными. Бизнесмену удалось убежать.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл 4 августа. Мужчина вернулся из Михайловска в Ставрополь. Он подъехал к банку, где каждый день кладёт деньги на свой счёт. В руках у предпринимателя был пакет с наличными. Всего — около 1,9 млн рублей (купюры номиналом в пять и тысячу рублей).

Подходя к офису банка, бизнесмен заметил молодого человека спортивного телосложения. Когда предприниматель поравнялся с ним, тот начал избивать его предметом, похожим на бейсбольную биту. Нападавший целился в голову, он пытался отобрать пакет, но мужчина, уворачиваясь, смог забежать внутрь банка. Там он передал всю сумму сотрудникам, после этого ему вызвали скорую помощь. Злоумышленник скрылся.

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