Бизнесмен убежал от грабителя, пытавшегося отобрать 2 млн рублей

Ставропольские полицейские уже пятые сутки ищут преступника, который напал на предпринимателя, пытаясь отобрать у того почти два миллиона рублей наличными. Бизнесмену удалось убежать.
Об этом
Подходя к офису банка, бизнесмен заметил молодого человека спортивного телосложения. Когда предприниматель поравнялся с ним, тот начал избивать его предметом, похожим на бейсбольную биту. Нападавший целился в голову, он пытался отобрать пакет, но мужчина, уворачиваясь, смог забежать внутрь банка. Там он передал всю сумму сотрудникам, после этого ему вызвали скорую помощь. Злоумышленник скрылся.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, вооружённый палкой, совершил нападение на отделение почты в Харькове и похитил 30 тысяч гривен.
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