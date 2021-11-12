Биолог объяснил роль оленей в сохранении природных ландшафтов

Олени вытаптывают растительность в тундре, и это позволяет сохранять её ландшафт, рассказал телеканалу «360» биолог и натуралист Илья Гомыранов. По его словам, численность северных оленей и лосей на Ямале выросла более чем на 15% за последние два года.

Олень является ландшафтообразующим животным. <...> В тундре, на вечной мерзлоте все лишайниковые сообщества формируются под воздействием вытаптывания оленей. Поэтому это, конечно, очень важное животное в формировании такого типа сообществ. То же самое происходит в пустынях — там важны, например, антилопы и сайгаки. Они тоже вытаптывают степь. Благодаря этому мы сохраняем такие ландшафты, — объяснил учёный.

Увеличение численности животных он объяснил «волной, которая вскоре спадёт из-за нехватки пищи». По другой версии, добавил Гомыранов, оленей и лосей стало больше, потому что в регионе сократилось число хищников.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме впервые за 29 лет сфотографировали и сняли на видео редчайшего мышиного оленя. Этот вид — Tragulus versicolor — ранее считался вымершим. Это парнокопытные животные величиной примерно с кошку или крупного кролика, отличающееся длинными резцами, выпирающими изо рта на манер бивней, и сероватой шерстью на спинке. Последний экземпляр, известный учёным, был убит охотником в 1990 году.